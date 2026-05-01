„Wald- und Wiesenschätze“: Großer Waldtag 2026 am Steigerwald-Zentrum
HANDTHAL, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 3. Mai, lädt das Steigerwald-Zentrum von 11:00 bis 18:00 Uhr zum großen Waldtag nach Handthal ein. Unter dem Motto „Wald- und Wiesenschätze“ erwartet Familien und Naturbegeisterte bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm, das Wissen und Mitmachspaß im Herzen des Steigerwalds verbindet.
An rund 20 Erlebnisstationen können Besucher die Vielfalt der heimischen Natur entdecken. Das Angebot reicht von einer grünen Kräuterküche über spannende Pilzkunde bis hin zu Tiersteckbriefen und Informationen zur Baumartenvielfalt. Ein besonderer Anziehungspunkt für Vogelfreunde ist der „Horchposten“, an dem man mit Fernglas und Spektiv die Vogelwelt beobachten und ihren Stimmen lauschen kann.
Premiere für die „Erlebbare Streuobstwiese“
Ein Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist die offizielle Eröffnung der neuen Streuobstwiese. Ganz nach dem Leitgedanken „Lauschen, Sehen, Fühlen“ ist dieses Areal so gestaltet, dass Menschen jeden Alters den Lebensraum Obstwiese mit allen Sinnen erkunden können.
Klassiker und kulinarische Highlights
Neben den neuen Angeboten finden sich auch bewährte Klassiker im Programm wieder. Mutige können sich beim Baumklettern versuchen, beim Grünholzschnitzen kreativ werden oder ihr Wissen beim Waldmeister-Ratespiel testen.
Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Die Auswahl reicht von Wildbratwürsten und Wild-Döner über vegetarische Pizza aus dem Holzofen bis hin zu Pommes. In der Cafeteria bietet der Trägerverein zudem hausgebackene Kuchen, Torten, Kaffee und Eis an.
Veranstaltungsdetails im Überblick:
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Datum: Sonntag, 3. Mai 2026
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Uhrzeit: 11:00 bis 18:00 Uhr
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Ort: Steigerwald-Zentrum, Handthal
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Eintritt: Frei
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