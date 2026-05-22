„Wald- und Wiesenschätze“: Über 3.300 Besucher stürmen den Waldtag im Steigerwald-Zentrum
HANDTHAL – Ein voller Erfolg im Zeichen der Natur: Bei strahlendem Frühlingswetter hat der große Waldtag im Steigerwald-Zentrum in Handthal (Landkreis Schweinfurt) einen echten Besucheransturm verzeichnet. Mehr als 3.300 Naturbegeisterte, Familien und Entdecker strömten in den Steigerwald, um unter dem diesjährigen Motto „Wald- und Wiesenschätze“ einen erlebnisreichen Tag im Grünen zu verbringen.
Insgesamt 27 abwechslungsreiche Stationen verwandelten das gesamte Areal in eine riesige Open-Air-Erlebniswelt, die Umweltbildung spielerisch und mit allen Sinnen erfahrbar machte.
Ein Paradies für kleine und große Entdecker
Das Angebot bot Highlights für jede Altersklasse. Während sich die Erwachsenen in der „grünen Waldapotheke“ informierten, regionale Streuobstprodukte verkosteten oder sich bei der Pilzkunde schlaumachten, zog es die jüngeren Besucher vor allem zu den Mitmach-Aktionen.
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Der Horchposten im Steigerwald: Ausgestattet mit Ferngläsern und Spektiven konnten die Gäste die heimische Vogelwelt beobachten, ihren Stimmen lauschen und parallel die verborgenen Lebewesen des Waldbodens und der Baumkronen erforschen.
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Klassiker mit Action-Garantie: Das betreute Baumklettern, das traditionelle Grünholzschnitzen sowie das knifflige Waldmeister-Ratespiel sorgten den gesamten Tag über für langen Andrang.
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Muskelkraft gefragt: An der historischen Zugsäge konnten die Besucher ihr handwerkliches Geschick beweisen. Wer erfolgreich eine Baumscheibe vom Stamm gesägt hatte, durfte diese im Anschluss als ganz persönliches Souvenir individuell gestalten und verzieren.
Neues Highlight: Eröffnung der „Erlebbaren Obstwiese“
Ein ganz besonderer Meilenstein des diesjährigen Waldtags war die offizielle Eröffnung der neuen „Erlebbaren Obstwiese“. Unter dem Leitgedanken „Lauschen, Sehen, Fühlen“ ist hier ein inklusiver und barrierefreier Erlebnisraum entstanden, der Menschen jeden Alters dazu einlädt, die Natur intensiv wahrzunehmen. Als echter Blickfang entpuppte sich dabei ein übergroßer, bunter Spiel-Apfel, der die Blicke der Gäste schon beim Betreten des Geländes magisch anzog.
„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung sich Groß und Klein auf die Natur einlassen“, zog das sichtlich zufriedene Organisationsteam um Theresia Schendel und Yvonne Kocher ein durchweg positives Fazit.
Der Waldtag hat einmal mehr bewiesen, dass moderner Naturschutz und Umweltbildung absolut unterhaltsam und spannend verpackt sein können.
Termin für 2027 steht bereits fest
Wer den Aktionstag verpasst hat oder nach dem Wochenende Lust auf mehr Natur bekommen hat, muss nicht traurig sein: Das Steigerwald-Zentrum in Handthal bietet das ganze Jahr über ein dichtes Programm aus wechselnden Ausstellungen, geführten Touren und kreativen Kursen. Alle Infos dazu gibt es online unter www.steigerwald-zentrum.de.
Und auch der nächste Großevent wirft bereits seine Schatten voraus: Der kommende Waldtag findet am Sonntag, den 2. Mai 2027, statt.
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