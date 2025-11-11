Waldarbeitstag des FLSH Schloss Gaibach gemeinsam mit dem Steigerwald-Zentrum
HANDTHAL / LKR. SCHWEINFURT – Das Steigerwald-Zentrum in Handthal beteiligte sich an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit 2025 unter dem Motto „Bildung für die Zukunft“. Gemeinsam mit dem Gymnasium Schloss Gaibach (FLSH) organisierte das Zentrum einen praktischen Waldarbeitstag für 54 angehende Abiturienten, um die Bedeutung außerschulischer Bildung und nachhaltigen Handelns hautnah zu vermitteln.
Nach einem kurzen Impulsvortrag über Wald und Nachhaltigkeit packten die Schülerinnen und Schüler selbst mit an. Sie lernten, wie sie:
- Biotopstrukturen im Wald erkennen.
- Die Herausforderungen der Waldverjüngung und zukunftsfähige Baumarten kennenlernen.
- Hordengatter zum Schutz junger, neu gepflanzter Bäume bauen.
Louis Kalikstein, Forstlicher Leiter des Zentrums, und Marco König, Oberstufenkoordinator am FLSH Schloss Gaibach, betonten den Mehrwert dieser praktischen Erfahrung. Schülerinnen wie Nina berichteten, dass der Tag gezeigt habe, dass nachhaltiges Handeln durch gemeinsame Aktionen wirklich etwas bewirken könne. Die Schülerinnen und Schüler erlebten den Wald als komplexes Ökosystem und als Ort, an dem sie selbst aktiv zum Schutz beitragen können.
