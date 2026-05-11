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Waldbrand bei Grafenrheinfeld verhindert: Polizei sucht Zeugen

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Waldbrand bei Grafenrheinfeld verhindert: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Nur dem schnellen Eingreifen einer Zeugin und der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass am Freitagmittag ein Waldbrand zwischen Grafenrheinfeld und Schwebheim im Keim erstickt werden konnte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 12:00 Uhr bemerkte eine aufmerksame 41-jährige Zeugin Rauch in einem Waldstück entlang der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Ortschaften.

Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden an der Brandstelle trockene Äste und Baumstämme zusammengetragen und mutmaßlich absichtlich entzündet. Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte die Flammen löschen, bevor sie auf den restlichen Baumbestand überreifen konnten.

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Verdächtige Person beobachtet

Im Nahbereich des Feuers konnte die Zeugin eine verdächtige Person wahrnehmen. Da jedoch keine nähere Beschreibung dieser Person vorliegt, prüft die Polizei Schweinfurt nun intensiv, ob ein Zusammenhang mit dem Brandausbruch besteht.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

  • Haben Sie am Freitagmittag (ca. 12:00 Uhr) im Waldgebiet zwischen Grafenrheinfeld und Schwebheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

  • Können Sie Hinweise zu der beobachteten Person geben, auch wenn diese zunächst nicht näher beschrieben werden konnte?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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