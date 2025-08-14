Waldstück abgebrannt – Wer kann Hinweise geben?

PARTENSTEIN, Lkr. Main-Spessart – Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Wald bei Partenstein brennen würde. Die Feuerwehr Partenstein rückte aus und löschte den Brand auf einer Fläche von ca. 25 qm.

An der Örtlichkeit befindet sich eine Lichtung mit zwei Feuerstellen. Eine Feuerstelle war kalt, die andere war noch am Kokeln. Diese Feuerstelle war dann auf das Gebüsch und umstehende Nadelbäume übergegriffen und hat diese in Brand gesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass in der Nacht Personen dort campiert und das Feuer nicht richtig abgelöscht haben.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.