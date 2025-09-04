Wallfahrt zur Talkirche bei Münnerstadt
NIEDERWERRN UND OBERWERRN – Die diesjährige Wallfahrt beginnt in Niederwerrn um 5:00 Uhr und in Oberwerrn um 5:30 Uhr. Alternativ stehen Busfahrten ab Niederwerrn um 8:30 Uhr und 10:30 Uhr sowie ab Oberwerrn um 8:40 Uhr und 10:40 Uhr zur Verfügung. Auch Radfahrer können sich der Gruppe um 9:00 Uhr in Niederwerrn oder 9:15 Uhr in Oberwerrn anschließen.
Der Höhepunkt der Wallfahrt ist der Festgottesdienst um 11:30 Uhr an der Talkirche. Bei schönem Wetter findet die Kinderkirche im Freien statt. Nach dem Gottesdienst werden an der Talkirche heiße Würstchen und Getränke angeboten. Wer das Mittagessen im Gasthof „Schwarzer Adler“ in Strahlungen einnehmen möchte, muss sich zuvor in den in den Kirchen ausliegenden Listen eintragen.
Für die Heimfahrt mit dem Bus fallen Kosten in Höhe von 5 Euro für eine einfache und 10 Euro für eine Hin- und Rückfahrt an. Die Busse fahren gegen 13:30 Uhr ab der Talkirche und um 14:30 Uhr ab Strahlungen zurück.
