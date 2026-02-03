Wanderin gestützt – Hammelburger Polizei und Bürger arbeiten zusammen

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Sonntagnachmittag ist eine 71-jährige Frau beim Wandern gestützt und hat sich dabei am Bein verletzt. Im Unterholz liegend machte die Dame durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Polizeibeamte und ein Hammelburger eilten herbei und trugen die Verletzte durch unwegsames Gelände.

Am Sonntag, gegen 17:25 Uhr, kam eine 71-jährige Wanderin zu Sturz. Bei einsetzender Dunkelheit lag die am Bein verletzte Frau im Unterholz. Durch Hilferufe erregte die Dame die Aufmerksamkeit eines 52-jährigen Deutschen und der Hammelburger Polizei. Die verletzte Wanderin konnte nicht selbstständig laufen und das unwegsame Gelände im Bereich einer Weinberghütte machte es dem Rettungswagen unmöglich bis zu ihr vorzudringen. Polizei und Bürger trugen die Frau kurzerhand gemeinsam den unbefestigten Weg zum Rettungswagen hinunter. Die deutsche Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.