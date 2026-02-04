Auto IU

Wanderin gestützt – Hammelburger Polizei und Bürger arbeiten zusammen

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Wanderin gestützt – Hammelburger Polizei und Bürger arbeiten zusammen
Bild von Melanie Erhard auf Pixabay
Sparkasse

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Sonntagnachmittag ist eine 71-jährige Frau beim Wandern gestützt und hat sich dabei am Bein verletzt. Im Unterholz liegend machte die Dame durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Polizeibeamte und ein Hammelburger eilten herbei und trugen die Verletzte durch unwegsames Gelände.

Am Sonntag, gegen 17:25 Uhr, kam eine 71-jährige Wanderin zu Sturz. Bei einsetzender Dunkelheit lag die am Bein verletzte Frau im Unterholz. Durch Hilferufe erregte die Dame die Aufmerksamkeit eines 52-jährigen Deutschen und der Hammelburger Polizei. Die verletzte Wanderin konnte nicht selbstständig laufen und das unwegsame Gelände im Bereich einer Weinberghütte machte es dem Rettungswagen unmöglich bis zu ihr vorzudringen. Polizei und Bürger trugen die Frau kurzerhand gemeinsam den unbefestigten Weg zum Rettungswagen hinunter. Die deutsche Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026

Mehr

Stern-Titelstory: Tipps eines UKW-Experten zu Rückenschmerzen

Stern-Titelstory: Tipps eines UKW-Experten zu Rückenschmerzen

4. Februar 2026
ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

4. Februar 2026
Mann wird bei Busfahrt von Schweinfurt nach Gerolzhofen übergriffig

Mann wird bei Busfahrt von Schweinfurt nach Gerolzhofen übergriffig

4. Februar 2026
Intensive Suchaktion – Polizei und Bergwacht gemeinsam in der Rhön im Einsatz

Intensive Suchaktion – Polizei und Bergwacht gemeinsam in der Rhön im Einsatz

4. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)