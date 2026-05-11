Wandern mit dem Seniorenbeirat: Durch das Kaskadental zur Hermannsruh
BAD KISSINGEN – Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Kissingen lädt alle wanderfreudigen Bürgerinnen und Bürger zu einer geführten Tour durch das malerische Kaskadental ein. Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, führt Wanderleiterin Maria Johannhörtser die Gruppe bis zur beliebten Hermannsruh.
Die Strecke verspricht Naturgenuss pur und belohnt die Wanderer am Zielpunkt mit einem beeindruckenden Panoramablick auf die Rhön.
Rast mit Ausblick
An der Hermannsruh ist eine gemeinsame Pause geplant. Da keine direkte Bewirtung vorgesehen ist, wird gebeten, eine eigene Rucksackverpflegung und ausreichend Getränke mitzubringen. In geselliger Runde können die Teilnehmer dort die Aussicht genießen, bevor der Rückweg angetreten wird.
Treffpunkt und Anfahrt
Die Wanderung startet pünktlich um 14:00 Uhr.
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Treffpunkt: Wanderparkplatz im unteren Kaskadental (oberhalb des Altenburger Hauses).
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Anfahrt: Der Parkplatz ist über die Straße „In der Au“ (Nebenstrecke in Richtung Hausen) erreichbar.
Interessierte Senioren und Gäste sind herzlich eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen und gemeinsam die heimische Natur zu erkunden.
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