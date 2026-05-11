Auto IU

Wandern mit dem Seniorenbeirat: Durch das Kaskadental zur Hermannsruh

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Wandern mit dem Seniorenbeirat: Durch das Kaskadental zur Hermannsruh
Bild von Hermann Traub auf Pixabay
Keiler Weißbier Hell

BAD KISSINGEN – Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Kissingen lädt alle wanderfreudigen Bürgerinnen und Bürger zu einer geführten Tour durch das malerische Kaskadental ein. Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, führt Wanderleiterin Maria Johannhörtser die Gruppe bis zur beliebten Hermannsruh.

Die Strecke verspricht Naturgenuss pur und belohnt die Wanderer am Zielpunkt mit einem beeindruckenden Panoramablick auf die Rhön.

Rast mit Ausblick

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

An der Hermannsruh ist eine gemeinsame Pause geplant. Da keine direkte Bewirtung vorgesehen ist, wird gebeten, eine eigene Rucksackverpflegung und ausreichend Getränke mitzubringen. In geselliger Runde können die Teilnehmer dort die Aussicht genießen, bevor der Rückweg angetreten wird.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Pizza Pronto: Italienischer Genuss für Zuhause

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Treffpunkt und Anfahrt

Die Wanderung startet pünktlich um 14:00 Uhr.

  • Treffpunkt: Wanderparkplatz im unteren Kaskadental (oberhalb des Altenburger Hauses).

  • Anfahrt: Der Parkplatz ist über die Straße „In der Au“ (Nebenstrecke in Richtung Hausen) erreichbar.

Interessierte Senioren und Gäste sind herzlich eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen und gemeinsam die heimische Natur zu erkunden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt

Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt

11. Mai 2026
Streit am Rande des Bierfests: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Streit am Rande des Bierfests: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

11. Mai 2026
Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt

Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt

11. Mai 2026
Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)