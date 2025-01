Wandern SW und Umgebung: Bayerische / Thüringer Rhön – Grenzrunde ab Schwarzes Moor / Fladungen 8,3 km

Der Startpunkt unserer Tour ist der Parkplatz am Schwarzen Moor an der Hochrhönstraße bei Fladungen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Von dort führt der Weg entlang des Wegzeichens zur ehemaligen innerdeutschen Grenze.

Am Grenzturm bietet sich eine beeindruckende Aussicht, bevor der Weg entlang der Rollbahn (ehemalige Grenzstraße) in Richtung Frankenheim im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen weitergeht.

Nach der Ankunft in Frankenheim wird ein Abstecher durch das Dorf zur Evangelischen Kirche Peter und Paul gemacht. Rechts an der Kirche vorbei wird dem Wegzeichen der Extratour „Museumstour“ aus dem Ort hinaus gefolgt. Am Ortsende führt der Weg nach rechts auf einen Feldweg, der schließlich wieder auf die Rollbahn führt. Von dort geht es im Zickzack hinunter zur Verbindungsstraße Frankenheim-Leubach.

Auf dieser Straße wird für etwa 250 Meter in Richtung Leubach gegangen, bevor nach rechts abgebogen wird. Nun geht es wieder zurück in den Landkreis Rhön-Grabfeld, wo der Obere See erreicht wird. Etwa 100 Meter weiter befindet sich ein Wegeschild, das den Weg zum Berghaus Sennhütte weist. Nach dem Abbiegen auf das Sträßchen führt der Winterwanderweg nach links direkt zur Sennhütte (Öffnungszeiten online prüfen), in der eine Stärkung eingenommen werden kann.

Nach einer guten Mahlzeit und einem Getränk geht es dann zurück zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz am Schwarzen Moor. Dort befindet sich außerdem ein Infozentrum mit Bistro.