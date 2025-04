Waren es KO-Tropfen? Große Party mit Nebenwirkungen

WÜRZBURG/INNENSTADT – In der Nacht zum Freitag sollen sich nach Schätzungen bis zu 2.000 Besucher in der Würzburger Innenstadt in der Posthalle zu einer ausgelassenen Feier versammelt haben. Nach Angaben des Rettungsdienstes klagten im Laufe der Veranstaltung drei Besucher über akute Übelkeit und Schwindel, was eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort erforderlich machte.

Da in diesem Zusammenhang die Verabreichung sogenannter KO-Tropfen als mögliche Ursache für das plötzliche Unwohlsein der betroffenen Personen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, hat die Würzburger Polizei unverzüglich erste Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler dringend Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931 457 2230 bei der Polizei zu melden.

Gleichzeitig möchte die Polizei die nachfolgenden wichtigen Hinweise geben, damit möglichst alle Feiernden und Besucher der zahlreichen Gastronomiebetriebe in der Würzburger Innenstadt wohlbehalten und zufrieden wieder nach Hause zurückkehren können:

Wichtige Tipps der Polizei für einen sicheren Abend: