Warnstreik bei der AOK am 10. Februar

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
SCHWEINFURT – Am morgigen Dienstag, den 10. Februar, sind die Beschäftigten der AOK bayernweit zu einem Warnstreik aufgerufen. Für die unterfränkischen Standorte findet in diesem Zusammenhang zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr eine zentrale Kundgebung in Schweinfurt an der Ecke Hauptbahnhofstraße und Stresemannstraße statt.

Hintergrund des Streiks sind die Forderungen der Beschäftigten nach 7,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 375 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem werden eine Erhöhung der Sozialzuschläge um ebenfalls 7,5 Prozent, eine Anhebung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro sowie die Weiterentwicklung und Erhöhung des Gesundheitszuschusses verlangt.

Da die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde am 15. und 16. Januar kein Angebot vorgelegt hat, verleihen die Mitarbeiter ihren Forderungen nun mit dem Warnstreik Nachdruck.

Wenig zu holen für die Gewichtheber in Thüringen: AC 82 Schweinfurt unterliegt beim SV 90 Gräfenroda

9. Februar 2026
Foto: Mighty Dogs

Mighty Dogs verlieren Overtime-Krimi in Miesbach

9. Februar 2026
Widerstand am Hauptbahnhof Würzburg: 46-Jähriger attackiert Bundespolizisten

9. Februar 2026
Klassenerhalt geschafft: TV Oberndorf rettet sich im Nervenkrimi

9. Februar 2026
