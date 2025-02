Warnstreik! – Eingeschränkter Dienstbetrieb in Teilen der Stadtverwaltung und dem Servicebetrieb

SCHWEINFURT – Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, den 20. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist auch die Stadtverwaltung Schweinfurt.

Der Dienstbetrieb in der Verwaltung sowie im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün (Wertstoffhof, Müllabfuhr, etc.) könnte an diesem Tag nur eingeschränkt möglich sein.