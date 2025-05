Warnung vor Betrug mit Apple-Karten

RIENECK, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montag um 14:30 Uhr erbeutete ein unbekannter Anrufer in einem Geschäft 1.000 Euro durch einen Betrug mit „Apple Karten“.

Der Täter rief in dem Geschäft an und gab an, dass die „Apple Karten“ gesperrt werden müssten und nicht mehr verkauft werden dürften. Das Verkaufspersonal zog daraufhin die Karten auf Anweisung des Anrufers über die Kasse und gab die PIN-Nummern weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.