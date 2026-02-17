Warnung vor dubiosen Anrufern im Namen der Stadtwerke Bad Kissingen
BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – In Bad Kissingen häufen sich aktuell Meldungen über unseriöse Telefonanrufe, bei denen sich Betrüger als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgeben, um sensible Kundendaten zu erfragen. Die Täter locken ihre Opfer oft mit dem Versprechen vermeintlich günstigerer Energiepreise, um so an persönliche Informationen zu gelangen.
Die Stadtwerke Bad Kissingen stellen klar, dass sie solche Daten niemals unaufgefordert am Telefon abfragen. Damit du dich vor diesen Betrugsversuchen schützen kannst, gibt der Energieversorger folgende Tipps für alle Betroffenen: Gib niemals Zählernummern, Bankdaten oder Passwörter am Telefon preis und beende im Zweifelsfall sofort das Gespräch. Solltest du bereits Daten weitergegeben haben, wende dich bitte umgehend an die Stadtwerke oder die örtliche Polizei.
