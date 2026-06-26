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Warnung vor Eichenprozessionsspinnern: Stadtgebiet Schweinfurt stark betroffen

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Warnung vor Eichenprozessionsspinnern: Stadtgebiet Schweinfurt stark betroffen
Bild von LeeleeUusikuu auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Aufgrund der aktuellen Wetterlage verzeichnet das Schweinfurter Stadtgebiet ein verstärktes Aufkommen von Eichenprozessionsspinnern. Die Stadtverwaltung warnt eindringlich vor den gesundheitlichen Gefahren, die von den Raupen und ihren Brennhaaren ausgehen.

Gesundheitsrisiken beachten

Die feinen Brennhaare der Raupen können bei Kontakt beim Menschen sowie bei Tieren gesundheitliche Schäden verursachen:

Vorsichtsmaßnahmen der Stadt

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Trotz präventiver Spritzmaßnahmen im Mai ist ein starker Befall an Eichen im gesamten Stadtgebiet festzustellen – insbesondere am Baggersee, in den Wehranlagen, in verschiedenen Straßenzügen sowie an Kindergärten.

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  • Identifizierung: Die Raupen sind 3 bis 5 cm lang, graublau bis schwarz und besitzen eine weiße Behaarung. Sie bewegen sich oft in Gruppen („Prozessionen“) am Stamm entlang und bilden faust- bis fußballgroße Gespinste.

  • Absperrungen: Der Servicebetrieb Bau & Stadtgrün arbeitet aktuell an der Entfernung der Nester. Befallene Bäume sind mit einem entsprechenden Warnhinweis am Stamm markiert.

  • Allgemeiner Schutz: Meiden Sie generell die Nähe zu Eichen. Legen Sie sich keinesfalls unter diese Bäume.

Wichtige Hinweise für Bürger

  • Meldepflicht (öffentlicher Grund): Entdeckte Nester auf öffentlichen Flächen können per E-Mail an stadtgruen@schweinfurt.de gemeldet werden.

  • Privatgrundstücke: Für Eichen auf privaten Grundstücken sind die Eigentümer selbst verantwortlich. Es wird dringend empfohlen, die Nester ausschließlich durch Fachfirmen professionell entfernen zu lassen.


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