Warnung vor Wechseltrick in Bad Kissingen – Polizei im Einsatz – Täter flüchtig

BAD KISSINGEN – Am Donnerstagvormittag versuchte ein bislang unbekannter Mann durch Täuschung an Geld zu kommen. Die Bad Kissinger Polizei war schnell am Einsatzort und fahndete weiträumig nach dem Tatverdächtigen. Die Beamten warnen die Bevölkerung, sich auf das Wechseln von Geld einzulassen.

Am Donnerstag, gegen 09:30 Uhr, hat ein unbekannter Mann wiederholt versucht Geld zu wechseln und die Leute dabei um Bares zu betrügen. Ort des Geschehens war der Kaufland Kundenparkplatz in der Steubenstraße. Der Tatverdächtige hat hierbei Passanten angesprochen und gefragt ob diese Geld wechseln können. In einem Fall hat der Täter einen Mann erfolgreich abgelenkt und entwendete so mehrere hundert Euro Bargeld. In einem weiteren Fall scheiterte der Flüchtige an der Aufmerksamkeit und dem Widerstand des Geschädigten, der schließlich die Polizei verständigte.

Im Zuge der Fahndung waren Beamte von mehreren Dienststellen im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einem Trickdiebstahl in zwei Fällen eingeleitet. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung zum Flüchtigen aber auch zu verdächtigen Fahrzeugen.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

40 bis 50 Jahre alt

Kurze graue Haare und sehr lichtes Haar

Normale Statur

Dunkle Jeans

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.