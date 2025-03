Warps mal anders: Zoll stellt berauschende Crystal-Meth-Wraps am Würzburger Busbahnhof sicher

SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Zoll entdeckt 339 Gramm Crystal Meth in Tortilla-Wraps

Am vergangenen Sonntag gelang den Kontrollbeamten des Schweinfurter Zolls ein bedeutender Drogenfund am Würzburger Busbahnhof. Im Gepäck eines 29-jährigen Reisenden entdeckten sie 339 Gramm Methamphetamin (Crystal Meth), das in mit Frischhaltefolie umwickelten Tortilla-Wraps versteckt war.

Drogenfund bei Routinekontrolle

In den frühen Abendstunden kontrollierten Einsatzkräfte des Schweinfurter Zolls einen Fernbus mit Reiseziel Budapest. Einer der Reisenden gab an, aus den Niederlanden nach Ungarn unterwegs zu sein und keine anmeldepflichtigen Waren oder Betäubungsmittel mitzuführen.

Bei der anschließenden Personen- und Gepäckkontrolle stießen die Beamten auf drei verdächtige Wraps. Beim Abtasten fiel auf, dass sich darin neben Lebensmitteln auch festere Inhaltsstoffe befanden. Eine genauere Untersuchung ergab: In den Wraps waren Frischhaltebeutel mit Crystal Meth versteckt.

Straßenwert von rund 23.000 Euro

„Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf etwa 23.000 Euro“, erklärte Benedikt Danz, Sprecher des Hauptzollamts Schweinfurt.

Gegen den 29-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt nun das Zollfahndungsamt München.