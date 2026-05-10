Auto IU

Wartungsarbeiten am Trinkwassernetz: Druckschwankungen in Schweinfurt und Umland möglich

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026
Wartungsarbeiten am Trinkwassernetz: Druckschwankungen in Schweinfurt und Umland möglich
Foto: wuny / Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Von Montag, den 11. Mai, bis einschließlich Mittwoch, den 13. Mai 2026, führen die Stadtwerke Schweinfurt umfangreiche Wartungsarbeiten an den Versorgungsleitungen durch. Betroffene Anwohner in den betroffenen Gebieten müssen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen rechnen.

Die Maßnahmen dienen der Sicherstellung der Trinkwasserqualität und betreffen folgende Bereiche:

Mögliche Auswirkungen für Haushalte

Kulturamt Haßfurt Events - Göbel
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Die Arbeiten finden tagsüber an wechselnden Standorten innerhalb der genannten Netze statt. Während dieser Zeit kann es zu folgenden Phänomenen kommen:

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

  • Druckschwankungen: Der Wasserdruck in den Leitungen kann zeitweise variieren.

  • Eintrübungen: Vereinzelt kann es zu einer Trübung des Wassers kommen. Die Stadtwerke stellen klar, dass diese Trübungen technisch bedingt und gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind.

Die Stadtwerke Schweinfurt betonen, dass das Trinkwasser im Rahmen der Wartung streng kontrolliert wird, um die gewohnt hohe Qualität beizubehalten. Zudem werde bei allen Maßnahmen auf einen verantwortungsbewussten und sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser geachtet.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026

Mehr

Freie Fahrt zum Katholikentag: Kombiticket vernetzt ganz Mainfranken

Freie Fahrt zum Katholikentag: Kombiticket vernetzt ganz Mainfranken

10. Mai 2026
Geschichte hautnah erleben: Statisten für das Rakoczy-Fest 2026 gesucht

Geschichte hautnah erleben: Statisten für das Rakoczy-Fest 2026 gesucht

10. Mai 2026
Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

10. Mai 2026
Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision

Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision

10. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)