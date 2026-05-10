Wartungsarbeiten am Trinkwassernetz: Druckschwankungen in Schweinfurt und Umland möglich
SCHWEINFURT – Von Montag, den 11. Mai, bis einschließlich Mittwoch, den 13. Mai 2026, führen die Stadtwerke Schweinfurt umfangreiche Wartungsarbeiten an den Versorgungsleitungen durch. Betroffene Anwohner in den betroffenen Gebieten müssen mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen rechnen.
Die Maßnahmen dienen der Sicherstellung der Trinkwasserqualität und betreffen folgende Bereiche:
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Stadtgebiet Schweinfurt: Stadtteile Haardt und Deutschhof.
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Landkreis Schweinfurt: Gemeinden Niederwerrn und Dittelbrunn.
Mögliche Auswirkungen für Haushalte
Die Arbeiten finden tagsüber an wechselnden Standorten innerhalb der genannten Netze statt. Während dieser Zeit kann es zu folgenden Phänomenen kommen:
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Druckschwankungen: Der Wasserdruck in den Leitungen kann zeitweise variieren.
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Eintrübungen: Vereinzelt kann es zu einer Trübung des Wassers kommen. Die Stadtwerke stellen klar, dass diese Trübungen technisch bedingt und gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind.
Die Stadtwerke Schweinfurt betonen, dass das Trinkwasser im Rahmen der Wartung streng kontrolliert wird, um die gewohnt hohe Qualität beizubehalten. Zudem werde bei allen Maßnahmen auf einen verantwortungsbewussten und sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser geachtet.
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