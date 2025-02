Was geht ab im März? Im Stattbahnhof wieder so einiges…

SCHWEINFURT – Im Stattbahnhof Schweinfurt ist auch im März wieder viel geboten:

Samstag, 01.03., 20 Uhr, kleiner Saal:

Konzert: Aktiv Dödshjelp

Die norwegische Punkband Aktiv Dödshjelp aus Oslo ist bekannt für ihre explosiven Liveshows und ihre supermelodiösen Songs mit witzigen und ironischen Texten. In den 17 Jahren seit ihrer Gründung hat die Band in ihrer Heimat und international zahlreiche Konzerte gegeben und präsentiert nun endlich ihr lang erwartetes Album.

Freitag, 07.03., 20 Uhr, Kneipe:

Event: Quiz-Abend

Heute steht „Allgemeinwissen & Co.“ auf dem Programm. In der beliebten Quizrunde gibt es 40 Fragen in Echtzeit zu beantworten. Teams können sich spontan zusammenfinden. Also rechtzeitig kommen und mitraten!

Samstag, 08.03., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: Metal Franconia Festival Warmup

Auch dieses Jahr steigt die Warmup-Party für das Metal Franconia Festival in Geiselwind. Für 15 € Eintritt gibt es Livemusik von:

Goregonzola (Death-Grind, Schweinfurt/Bamberg)

(Death-Grind, Schweinfurt/Bamberg) Terminal Carnage (Death Metal, Forchheim)

(Death Metal, Forchheim) ThyGoat (Melodic Death, Würzburg)

(Melodic Death, Würzburg) Offended by Cellar (Thrash-Death, Lichtenfels)

Unter allen Gästen werden vier Tickets fürs Metal Franconia Festival verlost.

Freitag, 14.03., 20 Uhr, kleiner Saal:

Konzert: Elivra, The First Fire, Spacewalker

Auf der „The First ‚Livra Tour 2025“ präsentieren die Berliner Metalcore-Bands Elivra und The First Fire sowie Spacewalker aus Schweinfurt energiegeladene Liveshows. Emotionaler Metalcore trifft auf eine Mischung aus Alternative-Rock, Pop-Punk und Post-Hardcore. Ein Muss für Metalcore-Fans!

Samstag, 15.03., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Purple Rising – a tribute to Deep Purple

Purple Rising interpretieren die Musik von Deep Purple virtuos und authentisch im Stil der Siebziger. Mit Songs wie „Smoke on the Water“ und „Child in Time“ schaffen sie ein nostalgisches Erlebnis mit furiosen Improvisationen und energiegeladener Bühnenshow.

Freitag, 21.03., 20 Uhr, Kneipe:

Event: Bingo-Abend

Der Bingo-Abend im Stattbahnhof ist längst Kult. Es werden sieben Runden gespielt, Preise gibt es auch. Ein Einstieg ist in jeder Runde möglich.

Samstag, 22.03., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: Matze Rossi

Auf der „WUNDER.punkt“-Album-Tour präsentiert Matze Rossi seine emotionalen Songs mit tiefgehenden Texten. Seine Konzerte schaffen eine familiäre Atmosphäre und bieten eine einzigartige Live-Erfahrung.

Samstag, 22.03., 22 Uhr, kleiner Saal:

Disco: Beatclub – Techno für Erwachsene

Der Name ist Programm: Techno für Erwachsene – tanzen und feiern bis in die Nacht.

Mittwoch, 26.03., 20:30 Uhr, kleiner Saal:

Konzert: The Movement

The Movement aus Kopenhagen spielen Mod Rock und sind inspiriert von Bands wie The Jam, The Who und The Clash. Mit politisch engagierten Texten und mitreißenden Liveshows wecken sie den Geist der Jugend zum Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdrückung.

Freitag, 28.03., 19:30 Uhr, Kneipe:

Event: Musikerstammtisch

Dieses Mal trifft sich der Musikerstammtisch im Stattbahnhof. Alle Musiker*innen und Musikbegeisterten sind eingeladen, gemeinsam zu musizieren oder zuzuhören. Eigene Instrumente können mitgebracht werden.

Samstag, 29.03., 21 Uhr, großer Saal:

Konzert: Metakilla – a tribute to Metallica

Metakilla bringen die Musik von Metallica authentisch auf die Bühne. Mit den größten Hits der Metal-Legenden und einer energiegeladenen Show garantieren sie ein unvergessliches Erlebnis.

Tickets und weitere Infos zu allen Veranstaltungen:

Vorverkauf: Collibri Buchhandlung und Tourist-Info Schweinfurt, Musik Hofmann Hofheim, Kulturamt Haßfurt sowie bei den Tourist-Informationen in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen. Online-Tickets unter www.stattbahnhof.de