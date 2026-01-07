Auto IU

Was haben die Leute immer wieder mit ihrer Drifterei? – Pkw driftet auf Parkplatz – Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

WÜRZBURG / STEINBACHTAL – Ein winterlicher Drift-Versuch auf dem Parkplatz des Dallenbergbades ist einem 29-jährigen Autofahrer am Montagabend zum Verhängnis geworden. Gegen 22:00 Uhr beobachteten Beamte der Würzburger Polizei den Mann, wie er seinen Wagen in der König-Heinrich-Straße kontrolliert ausbrechen ließ.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten schnell fest, dass nicht nur die glatte Fahrbahn für das Fahrverhalten verantwortlich war: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des ukrainischen Staatsangehörigen sofort und stellten seinen Führerschein noch vor Ort sicher. Der Mann musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrübungen auf öffentlichen Parkplätzen gerade unter Alkoholeinfluss eine erhebliche Gefahr darstellen und konsequent geahndet werden.

