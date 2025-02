Was hält die Generation 50+ im Job? – Wirtschaftsveranstaltung im Sparkassenpavillon geht der Frage nach

BAD KISSINGEN – Der Fachkräftemangel bleibt eine große Herausforderung für Wirtschaft und Politik und betrifft auch Unternehmen in der Region. Um mögliche Lösungen zu diskutieren, lud die Wirtschaftsförderung des Landkreises Bad Kissingen gemeinsam mit der Sparkasse zu einer Fachveranstaltung ein.

Besonders besorgniserregend sind aktuelle Studienergebnisse: Ein Drittel der Beschäftigten über 50 plant, vor dem regulären Renteneintrittsalter aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Die Studienleiterin des Instituts für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG), Maren Beer, reiste aus Bremen an, um die Hintergründe dieser Entwicklung zu erläutern und Handlungsempfehlungen zu geben.

Landrat Thomas Bold betonte in seiner Eröffnungsrede, dass Unternehmen verstärkt Rahmenbedingungen schaffen müssten, um erfahrene Fachkräfte bis zum 67. Lebensjahr im Betrieb zu halten. „Auch öffentliche Verwaltungen tragen hier eine Verantwortung“, so Bold. Eine der zentralen Herausforderungen sei, dass viele Arbeitnehmer finanziell bereits in der Lage seien, früher aus dem Berufsleben auszuscheiden.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen, Roland Friedrich, äußerte zudem seine Sorge über den Trend, dass junge Arbeitnehmer verstärkt Teilzeitmodelle bevorzugen. Dabei werde die spätere Rentenlücke oft nicht bedacht, was langfristig das Rentensystem belasten könnte.

Laut Studie planen bundesweit 31 % der Befragten, drei Jahre früher in den Ruhestand zu gehen – in Bayern sind es sogar 37 %. Besonders Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe äußern diesen Wunsch. Zudem können sich 49 % der bayerischen Befragten diesen Schritt finanziell leisten, wobei Männer (48 %) häufiger als Frauen (36 %) dazu in der Lage sind.

Maren Beer unterstrich, dass die Unternehmenskultur einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit habe und somit darüber entscheide, wie lange Beschäftigte im Berufsleben bleiben. „Die Generation 50+ wünscht sich flexiblere Arbeitszeiten und Unterstützung bei der Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand. Hier bieten viele Unternehmen noch zu wenig Lösungen an“, erklärte sie.

Auf die Frage von Moderatorin Daniela Schmitt nach einer konkreten Maßnahme zur längeren Bindung älterer Beschäftigter empfahl Beer, diese aktiv einzubinden. Durch Workshops könnten Wünsche und Bedürfnisse ermittelt und maßgeschneiderte Angebote entwickelt werden.

Die anschließende Diskussion zeigte, wie sehr das Thema Unternehmen bewegt. Beim abschließenden Get-together nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und neue Kooperationen zu knüpfen.