„Was heißt denn hier behindert?“ – Austausch, Tipps und Infos für die Begegnung mit Menschen mit Behinderung

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
„Was heißt denn hier behindert?“ – Austausch, Tipps und Infos für die Begegnung mit Menschen mit Behinderung
Foto: Pixabay / geralt
SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe laden am Dienstag, den 10.03.26, zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung in die Gorch-Fock-Str. 13 ein. Von 18.00 bis etwa 21.00 Uhr steht der Austausch über den Alltag und die Begegnung mit Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt des Abends.

Obwohl Menschen mit Behinderung durch die Debatte um Diversität in Medien und Gesellschaft präsenter werden, bestehen im direkten Kontakt oft noch Unsicherheiten. Du hast bei diesem Termin die Gelegenheit, direkt mit einem Betroffenen ins Gespräch zu kommen, der von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet und deine Fragen beantwortet. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und zu klären, wie eine wirkungsvolle Unterstützung im Alltag aussehen kann.

Neben dem persönlichen Bericht vermittelt eine sozialpädagogische Fachkraft hilfreiche Informationen und bietet Raum für kleine praktische Übungen. Diese Kombination aus Theorie und Praxis soll dir helfen, im täglichen Miteinander sicherer zu werden. Eine Anmeldung für die Planung ist bis zum 05.03.26 erforderlich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Du kannst dich telefonisch unter 09721-64645380 oder per E-Mail an offene-hilfen@lh-sw.de für die Teilnahme anmelden. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, um gemeinsam Barrieren im Kopf abzubauen und mehr über ein inklusives Miteinander zu erfahren. Sämtliche Kontaktlinks und E-Mail-Adressen stehen dir für deine Rückfragen zur Verfügung.

