Was man da so alles erlebt hat – Hildegard Jäger aus Abersfeld wurde 100 Jahre alt

ABERSFELD – Wer möchte nicht auch seinen 100. Geburtstag bei bester Gesundheit mit vielen Angehörigen, Freunden und Nachbarn feiern? Hildegard Jäger hat es geschafft. Ganz Abersfeld war auf den Beinen, um ihr zu gratulieren.

Zum Glück spielte das Wetter mit, sodass das Geburtstagskind ihre Gäste im Hof empfangen konnte. Die Blaskapelle, die Garde und die Zumbatanzgruppe sorgten für beste Unterhaltung und gratulierten musikalisch oder mit einer Tanzeinlage zum 100. Geburtstag.

Bürgermeister Stefan Rottmann erhob gemeinsam mit allen Gästen sein Glas auf die Jubilarin und wünschte ihr viel Gesundheit für die Zukunft. Hildegard Jäger sei der Beweis dafür, dass man in der Großgemeinde glücklich und alt werden könne. Besonders hervorhob Rottmann den Zusammenhalt in der Familie: Tochter Marlene und die beiden Enkel Katrin und Michael organisierten das Geburtstagsfest. „Wir hoffen, dass Hilde noch weitere Altersrekorde aufstellen wird und noch viele Jahre unter uns ist!“, so Bürgermeister Stefan Rottmann.

Wenn man heute 100 Jahre alt wird, dann hat man viel miterlebt. Hildegard Jäger, die 1925 geboren wurde, erlebte einige der größten weltpolitischen Ereignisse der letzten hundert Jahre:

Der Zweite Weltkrieg (1939–1945) und die darauffolgende Nachkriegszeit prägten ihre frühe Jugend.

Die Gründung der Vereinten Nationen 1945 und der Beginn des Kalten Krieges in den Jahren nach dem Krieg.

Der Fall der Berliner Mauer 1989 und die anschließende Wiedervereinigung Deutschlands 1990, was das Ende des Kalten Krieges und den Beginn eines neuen, vereinten Europas markierte.

Die Europäische Union entwickelte sich seit den 1950er Jahren zu einer der stärksten politischen und wirtschaftlichen Vereinigungen der Welt.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 veränderten die Weltpolitik nachhaltig und führten zu einem globalen Krieg gegen den Terror.

Die Ausbreitung von digitalen Technologien und das Internet, die das tägliche Leben und die Kommunikation weltweit revolutionierten.