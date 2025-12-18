Was soll das immer wieder? – Illegale Müllablagerungen an den Wertstoffcontainern
SCHWEINFURT – Die Stadtverwaltung Schweinfurt berichtet von einer Zunahme illegaler Müllablagerungen an den öffentlichen Wertstoffcontainer-Standorten im gesamten Stadtgebiet. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt Abfälle wie Hausmüll, Sperrmüll und Elektroschrott neben den Containern entsorgt, obwohl diese Standorte ausschließlich für die Sammlung von Altglas und Metalldosen vorgesehen sind.
Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass solche Ablagerungen nicht nur das Stadtbild beeinträchtigen, sondern auch erhebliche Gefahren für Umwelt und Gesundheit darstellen. Zudem behindern die widerrechtlich abgestellten Gegenstände die reguläre Entleerung der Container und machen die Standplätze für rechtstreue Nutzer unzugänglich. Die durch die Beseitigung entstehenden Mehrkosten müssen letztlich von der Allgemeinheit über die Abfallgebühren getragen werden.
Rechtliche Konsequenzen und Bußgelder
Das Abstellen von Abfällen an den Containerplätzen ist kein Kavaliersdelikt, sondern stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die konsequent mit Bußgeldern geahndet werden kann. Die Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, die geltenden Entsorgungsregeln einzuhalten und Abfälle, die nicht in die Wertstoffcontainer gehören, über die regulären Mülltonnen oder die städtischen Entsorgungseinrichtungen zu verwerten.
Informationen zur korrekten Entsorgung
Für alle Fragen rund um die richtige Mülltrennung und die Abgabe von Sperr- oder Problemmüll steht die Abfallberatung der Stadt Schweinfurt zur Verfügung. Das Team ist telefonisch unter der Nummer 09721 51-580 erreichbar und gibt Auskunft über die verschiedenen Entsorgungswege im Stadtgebiet.
