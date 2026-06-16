„Was wird sie heute wieder erzählen?“ – Theaterbus der vhs Volkach startet erfolgreich in die Spielzeit 2026/27
VOLKACH – Die Theaterfahrten der Volkshochschule (vhs) Volkach erleben einen wahren Aufschwung. Seit der Übernahme durch die Ringleiterin Marion I. Gieseler in der Saison 2024/25 hat sich die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten mehr als verdoppelt, und die neue Spielzeit ist bereits fast vollständig ausgebucht.
Das Erfolgsgeheimnis: Gemeinschaft und Einführung
Was die Fahrten auszeichnet, ist die Kombination aus komfortablem Transport und persönlicher Betreuung. Marion I. Gieseler bereitet die Gäste während der Fahrt nach Würzburg mit individuellen, menschlichen und persönlichen Einführungen auf die Stücke vor. „Für mich ist es wie eine große Theaterfamilie“, so Gieseler. Sigrid Klemenz, Leiterin der vhs Volkach, unterstreicht den hohen Stellenwert dieses exklusiven Angebots: „Wir sind die einzige Volkshochschule weit und breit mit einem solchen Service.“
Programm unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“
Die kommende Spielzeit des Mainfrankentheaters Würzburg bietet unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ eine vielfältige Mischung aus Oper, Schauspiel und Tanz.
-
Highlights: Die Opern „Nabucco“ und „Tannhäuser“, Büchners „Leonce und Lena“ sowie ein Tanztheaterabend mit Chopin.
-
Neuerungen: Neben der gewohnten Blauen Halle wird nun verstärkt auch die Probebühne im Kleinen Haus bespielt. Zudem gibt es unterhaltende Formate wie „Club Las Piranjas“ und interaktive Komödien.
Der Auftakt erfolgt am Samstag, den 17. Oktober 2026, mit dem Stück „Von drei Millionen Drei“ im Kleinen Haus.
Vorteile des Abonnements
Das Abonnement der vhs Volkach bietet den Gästen ein Rundum-sorglos-Paket:
-
Bequemer Bustransfer nach Würzburg.
-
Feste Sitzplätze in den Vorstellungen.
-
Günstigere Eintrittspreise (zuzüglich Ermäßigungen für Menschen mit Schwerbehindertenausweis).
-
Flexibilität: Karten sind übertragbar.
-
Mehrwert: Abwechslungsreiche Einführungen vorab.
Kontakt und Informationen
Wer sich für die verbliebenen Plätze oder Informationen zu künftigen Fahrten interessiert, kann sich direkt an die vhs Volkach wenden:
-
Telefon: 09381 / 401141
-
Webseite: www.vhs-vo-geo.de
Möchten Sie wissen, ob für Ihre bevorzugte Vorstellung noch ein freier Platz im Theaterbus verfügbar ist?
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!