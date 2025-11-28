Wasser statt Urinprobe – Zahlreiche Kontrollen im Straßenverkehr
LKR. WÜRZBURG / KITZINGEN – Die Polizei hat im Bereich Würzburg, Kitzingen und Ochsenfurt den Straßenverkehr überwacht und mehrere Verstöße festgestellt. Dabei wurden Verfahren wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Vergehen gegen die Fahrerlaubnis- und Versicherungspflicht eingeleitet.
Hier sind die festgestellten Vorfälle:
E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in Kitzingen
Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr stoppte die Polizei in der Repperndorfer Straße einen 17-jährigen deutschen E-Scooter Fahrer.
Da der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.
Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabiseinwirkung eingeleitet.
42-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Führerschein
Einem Polizeibeamten in Freizeit fiel am Mittwoch gegen 20:00 Uhr ein Mercedes auf, der in Richtung Würzburg unterwegs war.
Die 42-jährige deutsche Fahrerin wurde in der Hauptstraße in Zell am Main kontrolliert.
Es stellte sich heraus, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, zudem räumte die Fahrerin Kokainkonsum ein.
Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.
Urintest mit Wasser verfälscht in Ochsenfurt
Bei einer Verkehrskontrolle in der Unteren Redergasse in Ochsenfurt stellte die Polizei am Mittwoch gegen 14:00 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei einem 44-jährigen deutschen VW-Fahrer fest.
Der Mann versuchte, den angeordneten Urinvortest durch das Einfüllen von Wasser zu verfälschen.
Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Cannabiseinwirkung eingeleitet.
E-Scooter ohne Versicherung in Ochsenfurt
Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr wurde in der Lindhardstraße in Ochsenfurt ein 23-jähriger indischer Staatsangehöriger kontrolliert.
Der Mann konnte für seinen E-Scooter keine entsprechende Versicherung vorweisen.
Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.
