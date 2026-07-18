WASSERLOSEN: Schwerer Unfall auf der A7 fordert zwei Verletzte

WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Auf der A7 ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Fahrerin am Steuer eingeschlafen sein. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 05:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst über den Unfall informiert. Ersten Angaben zufolge kam ein weißer Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Die beiden Insassen, eine 58-jährige Frau und ein 68 Jahre alter Mann, beide deutscher Staatsangehörigkeit, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst kamen sie in umliegende Krankenhäuser. Auch ein im Fahrzeug befindlicher Hund erlitt Verletzungen und wurde durch einen Hundeführer des Zentralen Einsatzdienstes Schweinfurt zu einem Tierarzt gebracht.

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Gegenüber den eingesetzten Beamten gab die Fahrerin an, übermüdet gewesen und eingeschlafen zu sein. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck nahm den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger hinzugezogen.