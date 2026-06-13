Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt: Uwe Sauer folgt auf Michael Libionka
WÜRZBURG – Bei der Polizeiinspektion (PI) Würzburg-Stadt fand ein offizieller Führungswechsel statt. Im Rahmen einer Feierstunde im Würzburger Rathaus verabschiedeten Staatssekretär Sandro Kirchner und Polizeipräsident Stefan Weis den bisherigen Dienststellenleiter, Leitenden Polizeidirektor Michael Libionka, und führten dessen Nachfolger, Polizeidirektor Uwe Sauer, offiziell in sein neues Amt ein.
Personalwechsel und Hintergründe
Der bisherige Leiter, Michael Libionka, der die größte Polizeiinspektion Unterfrankens seit August 2024 führte, wurde bereits zum 1. April zum neuen Polizeivizepräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg ernannt.
Sein Nachfolger, der 60-jährige Uwe Sauer, übernahm die Leitung der Dienststelle zum 1. Juni 2026. Sauer stammt aus dem Landkreis Schweinfurt und bringt eine umfassende Erfahrung mit: Zuletzt verantwortete er fast sechs Jahre lang die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Staatssekretär Kirchner bezeichnete ihn als „ausgewiesenen Einsatzprofi“, der durch seine fundierte Führungserfahrung prädestiniert für diese anspruchsvolle Aufgabe sei.
Dienstlicher Werdegang von Uwe Sauer
Uwe Sauer begann seine polizeiliche Laufbahn 1982 bei der damaligen PI Schweinfurt-Land. Über Stationen in der Bereitschaftspolizei und im Einzeldienst absolvierte er 2005 den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Nach seiner Zeit als stellvertretender Leiter der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg (bis 2012) war er in verschiedenen Funktionen für das Polizeipräsidium Unterfranken tätig.
Ausblick des neuen Inspektionsleiters
Uwe Sauer betonte in seiner Antrittsrede die Kontinuität der erfolgreichen Sicherheitsarbeit in Würzburg. Er kündigte an, bewährte Formate wie die „Runden Tische“ und Präventionsprojekte fortzuführen. Ein besonderes Augenmerk seiner Arbeit liege zudem auf dem Schutz des jüdischen Lebens in der Stadt.
Würdigung der Zusammenarbeit
Sowohl der scheidende Leiter Michael Libionka als auch Oberbürgermeister Martin Heilig lobten in ihren Abschieds- bzw. Grußworten die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadtverwaltung sowie den Sicherheits- und Rettungsorganisationen. Die Feierstunde, an der unter anderem Regierungspräsidentin Dr. Weizendörfer und Dr. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, teilnahmen, wurde musikalisch durch das Bläserensemble „Pantherblech“ umrahmt.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!