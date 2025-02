Wechsel in der Geschäftsführung des Jobcenters Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Zum 1. Dezember 2024 beendete Harald Englert nach acht Jahren seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Jobcenters. Bereits seit 2005 war er dort beschäftigt und prägte das Jobcenter maßgeblich mit einer klaren Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.

Seine Nachfolge trat Stephan Herrmann an, was auch Landrat Thomas Bold begrüßt: „Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die schwächelnde Konjunktur und die steigende Arbeitslosigkeit. Deshalb sind wir dankbar, mit Stephan Herrmann einen adäquaten Nachfolger als Geschäftsführer des Jobcenters begrüßen zu dürfen.“

„Es waren herausfordernde, aber auch unglaublich erfüllende Jahre“, sagte Englert zum Abschied. Dank seines Engagements und Weitblicks konnte er das rund 50-köpfige Team auch durch schwierige Phasen führen. Dazu gehörten beispielsweise die finanzielle Unterstützung während der Corona-Pandemie, die Einführung des Bürgergeldes sowie die intensive Begleitung und Integration ukrainischer Geflüchteter.

Sein Nachfolger Stephan Herrmann würdigte die Arbeit von Englert und freut sich darauf, dessen erfolgreiche Arbeit fortzuführen. „Unser Fokus wird darauf liegen, digitale Angebote wie die neue Jobcenter-App weiter auszubauen, ohne dabei die individuelle Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden aus den Augen zu verlieren“, so Herrmann.

Mit Stephan Herrmann übernimmt eine erfahrene Führungskraft die Leitung des Jobcenters Bad Kissingen. 2014 begann er im Trainee-Programm der Bundesagentur für Arbeit und wurde 2016 Bereichsleiter in der Agentur für Arbeit Thüringen Südwest. Zuvor war der studierte Diplom-Kaufmann als Bundeswehrsoldat im In- und Ausland in verschiedenen Funktionen tätig.