Wechsel vom Becken ins Freie: Hallenschwimmen in der HESCURO-Klinik endet – Terrassenbad Bad Kissingen startet
BAD KISSINGEN – Mit der Eröffnung der Freibadsaison steht ein Wechsel für alle Schwimmbegeisterten in Bad Kissingen an: Das öffentliche Schwimmangebot in der HESCURO-Klinik endet am Sonntag, den 10. Mai. Nur wenige Tage später, am 15. Mai, öffnet das Terrassenschwimmbad wieder seine Tore.
In den vergangenen Monaten diente das Klinikschwimmbad als wichtige Übergangslösung. Die Kooperation zwischen der Stadt Bad Kissingen und der HESCURO-Klinik ermöglichte es den Bürgerinnen und Bürgern, auch während der Wintermonate sportlich aktiv zu bleiben.
Dank an Klinik und Rettungskräfte
Die Stadt Bad Kissingen zieht eine positive Bilanz: Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Ein besonderer Dank der Verantwortlichen gilt der Klinikleitung für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie der DLRG und der Wasserwacht. Die ehrenamtlichen Helfer stellten in den vergangenen Monaten die verlässliche Wasseraufsicht sicher und leisteten damit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen dieses Projekts.
Saisonstart im Terrassenbad mit Showspringen
Der Startschuss für die Freibadsaison im Terrassenbad fällt am Freitag, den 15. Mai, um 14:00 Uhr. Die Eröffnung wird gebührend mit einem Showspringen gefeiert, bevor ab 16:00 Uhr der reguläre Badebetrieb für alle Besucher beginnt.
Besonders erfreulich für alle Wasserratten: Am Eröffnungstag ist der Eintritt in das Terrassenbad frei.
Wichtiger Termin:
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Letztes Hallenschwimmen (HESCURO): Sonntag, 10. Mai (zu den gewohnten Zeiten).
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Saisonstart Terrassenbad: Freitag, 15. Mai, ab 14:00 Uhr (regulär ab 16:00 Uhr).
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