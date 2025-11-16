Auto IU
Wedelverkauf des städtischen Forstamtes
SCHWEINFURT – Der traditionelle Wedelverkauf des städtischen Forstamtes für die kommende Adventszeit findet am Freitag, den 21. November, ab 08:00 Uhr statt.
Die Verkaufsstelle befindet sich auf dem Parkplatz Albin-Kitzinger-Straße (Zufahrt Kletterzentrum).
- Datum & Uhrzeit: Freitag, 21. November, ab 08:00 Uhr
- Angebot: Es steht eine große Auswahl an Wedeln verschiedener Nadelbäume zur Verfügung, darunter:
- Tannenarten (Nobilis, Küstentanne, Nordmanntanne)
- Kiefern- und Schwarzkiefernwedel
- Preise:
- Ein eigens abgewogener und verschnürter Bund kostet in diesem Jahr 12 Euro.
- Auf dem sogenannten „Wühltisch“ können Kunden auch einzelne bzw. verschiedene Wedel erwerben, wenn sie kleinere Mengen benötigen.
Die Wedel werden nur abgegeben, solange der Vorrat reicht.
