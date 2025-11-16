Auto IU

Wedelverkauf des städtischen Forstamtes

16. November 2025Letztes Update 16. November 2025
Bild von beasternchen auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der traditionelle Wedelverkauf des städtischen Forstamtes für die kommende Adventszeit findet am Freitag, den 21. November, ab 08:00 Uhr statt.

Die Verkaufsstelle befindet sich auf dem Parkplatz Albin-Kitzinger-Straße (Zufahrt Kletterzentrum).

  • Datum & Uhrzeit: Freitag, 21. November, ab 08:00 Uhr
  • Angebot: Es steht eine große Auswahl an Wedeln verschiedener Nadelbäume zur Verfügung, darunter:
    • Tannenarten (Nobilis, Küstentanne, Nordmanntanne)
    • Kiefern- und Schwarzkiefernwedel
  • Preise:
    • Ein eigens abgewogener und verschnürter Bund kostet in diesem Jahr 12 Euro.
    • Auf dem sogenannten „Wühltisch“ können Kunden auch einzelne bzw. verschiedene Wedel erwerben, wenn sie kleinere Mengen benötigen.

Die Wedel werden nur abgegeben, solange der Vorrat reicht.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. November 2025Letztes Update 16. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)