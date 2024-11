SCHWEINFURT – Der traditionelle Wedelverkauf des städtischen Forstamtes findet in diesem Jahr am Freitag, 22. November 2024 statt. Ab 08:00 Uhr wird auf dem Parkplatz an der Albin-Kitzinger-Straße (Zufahrt Kletterzentrum) eine große Auswahl an Wedeln von verschiedenen Nadelbäumen zum Verkauf angeboten.

Zur Auswahl stehen Wedel von Tannenarten wie Nobilis, Küstentanne und Nordmanntanne sowie von Kiefern und Schwarzkiefern. Die Wedel werden so lange abgegeben, wie der Vorrat reicht.

Ein Bund, der eigens mit einer Spezialwaage abgewogen und verschnürt wird, kostet 12 Euro. Wer nur eine kleinere Menge benötigt, kann sich am „Wühltisch“ auch einzelne Wedel oder eine Auswahl verschiedener Wedel zu günstigeren Preisen aussuchen.



