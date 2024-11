Wegweisendes Spiel des TVO

SCHWEINFURT – Am Samstag, den 30.11.2024, empfängt der TV Oberndorf (TVO) um 16:00 Uhr den TSV Calw in der Georg-Wichtermann-Halle. Der aktuelle Tabellenzweite und deutsche Hallenvizemeister 2024 kämpft um ein Ticket zur Deutschen Meisterschaft. Im neuen Spielmodus hat die Platzierung in der Vorrunde entscheidenden Einfluss, da sie über die Stärke der Achtelfinalgegner mitbestimmt.

Der TVO rangiert derzeit mit 4:4 Punkten auf Platz 5, nach einem überzeugenden 5:0-Auswärtssieg gegen Waldrennach. Ein weiterer Erfolg könnte das Team in der Tabelle nach oben bringen. Trainer Oliver Bauer erklärt: „Calw hat mit Raphael Schlattinger einen Schweizer Nationalangreifer, der enormen Druck ausübt. Wenn wir ihn kontrollieren können, sind unsere Chancen gut.“ Ob dies gelingt, hängt auch von der Rückkehr krankheitsbedingt ausgefallener Spieler ab.

Jugend

Bereits ab 10:00 Uhr finden Jugendspieltage mit Teams des TVO in der Georg-Wichtermann-Halle statt. Die Nachwuchsspieler konnten bei den letzten Spieltagen mehrfach punkten – ein Besuch lohnt sich.

Frauen

Am Sonntag, den 1.12.2024, geht es für die Frauen des TV Oberndorf in der 2. Bundesliga Süd weiter. Ab 11:00 Uhr treten sie auswärts in Stammheim an, um ihre Tabellenführung zu verteidigen.

Im ersten Match des Tages treffen sie auf den Gastgeber TV Stammheim, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen auf Platz 4 liegt und bisher ungeschlagen ist. Ein packendes Duell auf Augenhöhe wird erwartet.

Der zweite Gegner ist die zweite Mannschaft des TSV Calw, die mit zwei Siegen und zwei Niederlagen Platz 5 belegt. Auch hier erwarten die TVO-Frauen ein spannendes Spiel, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen.