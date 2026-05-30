Weichenstellung für rund 200 Vereine: Karsten Scheuring ist neuer Vorstandssprecher des Vereinsbeirats Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der Vereinsbeirat der Stadt Bad Kissingen hat sich für die kommenden Jahre personell neu aufgestellt. Im Rahmen einer Delegiertenversammlung im Bürgerhaus „Krone“ im Stadtteil Reiterswiesen wählten die Stimmberechtigten das neue Plenum sowie die Führungsspitze des Gremiums. Die frisch gewählte Mannschaft wird die Geschicke des Beirats für die sechsjährige Amtszeit von 2026 bis 2032 lenken.
Als zentrales Bindeglied bündelt der Vereinsbeirat die Interessen von rund 200 Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Institutionen im gesamten Stadtgebiet. Das Gremium berät den Stadtrat, die Ausschüsse und die Stadtverwaltung in allen grundlegenden Vereinsfragen und besitzt unter anderem ein wichtiges Vorschlagsrecht bei der jährlichen Verteilung der städtischen Fördermittel.
Der neue Vorstand im Überblick
Die Delegierten wählten eine neue Vorstandschaft, die sich aus erfahrenen Vertretern der Kissinger Vereinslandschaft zusammensetzt:
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Vorstandssprecher: Karsten Scheuring
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Stellvertretende Vorstandssprecherin: Dagmar Ziegler
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Zweiter Stellvertreter: Gerald Wedler (in seiner Funktion als Ehrenamtsbeauftragter des Stadtrats)
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Schriftführerin: Sybille Balonier-Werner
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Beisitzer: Rolf Grieshober und Maximilian Pfülb
Das neue Plenum: Breiter Mix aus Sport, Kultur und Sozialem
Das gesamte Plenum des Vereinsbeirats setzt sich aus insgesamt 28 Mitgliedern zusammen. Davon wurden 21 Vertreterinnen und Vertreter aus den drei großen Sparten Sport, Kultur und Soziales gewählt. Hinzu kommen sieben gesetzte Mitglieder, welche die Vereinsringe der einzelnen Bad Kissinger Stadtteile repräsentieren.
Die gewählten Mitglieder des Plenums:
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Sparte Sport / Kultur / Soziales: Carsten Ahlers, Sybille Balonier-Werner, Peter Binsteiner, Jens Bohatsch, Eva Feichtinger, Richard Fix, Rolf Grieshober, Franz Grosse, Sebastian Häfner, Manuel Heinz, Gerhard Hering, Alfred Meisner, Simone Müller, Bernd Ort, Maximilian Pfülb, André Röder, Ralf Schubert, Marco Seufert, Manfred Simon, Wolfgang Speyer und Dagmar Ziegler.
Die gesetzten Mitglieder der Stadtteil-Vereinsringe:
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Axel Dürheimer, Alwin Minnich, Arno Röder, Karsten Scheuring, Maik Schneider, Sascha Stüber und Jochen Wehner.
Mehr als nur Verwaltung: Einsatz für die Gemeinschaft
Neben der politischen Beratungsarbeit und der Koordination von Vereinstätigkeiten füllt der Vereinsbeirat das Leben in Bad Kissingen auch ganz praktisch mit Tatkraft. Zu den festen Aufgaben des Gremiums gehören unter anderem die Organisation des alljährlichen städtischen Frühjahrsputzes („Aktion Saubere Landschaft“) sowie die Initiierung von Fachvorträgen und Weiterbildungen für ehrenamtliche Vereinsfunktionäre.
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