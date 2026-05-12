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Weichenstellung in Klosterlangheim: Marktgemeinderat Stadtlauringen plant die Zukunft

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Weichenstellung in Klosterlangheim: Marktgemeinderat Stadtlauringen plant die Zukunft
Reihe hinten: Bürgermeister René Schäd, Thorsten Sauer, Heiko Zimny, Markus Bauer, Fabian Schech, Gerald Raab, Harald Zimmermann Reihe vorne: Barbara Göpfert, Florian Budau, Thorsten Krug, Miguel Eschenbach, Claudia König, Holger Krug, Franziska Toleikis-Busching Foto: Matthias Dotzler
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STADTLAURINGEN / KLOSTERLANGHEIM – Wo steht Stadtlauringen heute und wo soll die Reise in den nächsten Jahren hingehen? Um diese zentralen Fragen zu beantworten, begaben sich Bürgermeister René Schäd und der Marktgemeinderat am 08. und 09. Mai 2026 in eine zweitägige Klausur. Im oberfränkischen Klosterlangheim erarbeiteten die Mandatsträger eine strategische Roadmap für die Marktgemeinde.

Fernab vom Tagesgeschäft nutzte das Gremium die Zeit, um die aktuelle Situation der Gemeinde tiefgreifend zu analysieren und Prioritäten für die künftige Ratsarbeit zu setzen.

Bestandsaufnahme: Potenziale der Ortsteile nutzen

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Der Workshop startete mit einer ehrlichen Analyse der Ist-Situation. Dabei wurden nicht nur Finanzen und Infrastruktur unter die Lupe genommen, sondern auch die spezifischen Stärken der einzelnen Ortsteile hervorgehoben. Der Rat war sich einig, dass die Vielfalt der Ortsteile ein großes Potenzial bietet, das künftig noch gezielter gefördert werden soll. Gleichzeitig wurden Herausforderungen wie der demografische Wandel und die steigenden Anforderungen an die kommunale Infrastruktur offen thematisiert.

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Zentrale Handlungsfelder für die kommenden Jahre

In Arbeitsgruppen wurden strategische Schwerpunkte definiert, die Stadtlauringen langfristig prägen sollen. Die Diskussionen drehten sich vor allem um:

  • Nachhaltige Ortsentwicklung: Attraktivitätssteigerung der Ortskerne und zukunftsfähige Infrastruktur.

  • Interkommunale Zusammenarbeit: Synergien mit Nachbargemeinden nutzen.

  • Effiziente Verwaltung: Gestaltung kommunaler Aufgaben unter sich wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Fokus auf Kooperation und Schlüsselprojekte

Ein wesentlicher Teil der Klausur widmete sich der internen Zusammenarbeit im Marktgemeinderat. Ziel war es, durch offene und transparente Kommunikation eine vertrauensvolle Basis für sachorientierte Entscheidungen zu festigen.

Darüber hinaus wurden konkrete Schlüsselprojekte für die Zukunft identifiziert und priorisiert. Für diese Vorhaben wurden bereits erste Umsetzungsschritte und Zeitpläne skizziert, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Workshops zeitnah in die praktische Politik einfließen.

Bürgermeister René Schäd zog ein positives Resümee: Der Strategieworkshop bilde das Fundament, um Stadtlauringen aktiv und nachhaltig weiterzuentwickeln und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger langfristig zu sichern.

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