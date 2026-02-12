Auto IU

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum
Bild von erge auf Pixabay
MARKTHEIDENFELD / NORDHEIM / OBERNBURG / RÖLLBACH / SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 22. Februar 2026, begehen sieben Priester der Diözese Würzburg ihr 40. Weihejubiläum. Die Geistlichen Reinhold Ball, Hermann Becker, Franz Feineis, Werner Kirchner, Franz Leipold und Hans-Georg Neumann empfingen 1986 im Würzburger Kiliansdom durch Bischof Dr. Paul-Werner Scheele die Priesterweihe; ein weiterer Jubilar wünschte keine namentliche Nennung.

Unter den Jubilaren befinden sich erfahrene Seelsorger wie der ehemalige Dekan Reinhold Ball aus Obernburg und Hermann Becker, der heute als Teampfarrer im Pastoralen Raum Marktheidenfeld wirkt. Franz Feineis ist seit vielen Jahren als Krankenhauspfarrer in Schweinfurt tätig und initiierte dort den örtlichen Hospizverein, während Monsignore Werner Kirchner neben seiner Arbeit im Schweinfurter Oberland als Diözesanseelsorger des Malteser Hilfsdienstes fungiert.

Monsignore Franz Leipold feiert sein Jubiläum im Pastoralen Raum Erlenbach am Main und tritt zeitgleich zum 1. März in den Ruhestand ein, während Hans-Georg Neumann, der heute in seiner Heimat am Niederrhein mithilft, auf eine abwechslungsreiche Laufbahn zwischen den Bistümern Würzburg und Aachen zurückblickt. Alle Jubilare prägten über vier Jahrzehnte hinweg das kirchliche Leben in ihren Gemeinden und Fachbereichen entscheidend mit.

