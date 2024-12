BAD KISSINGEN – Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, sind sowohl Gäste als auch Einheimische eingeladen, einen besinnlichen Konzertnachmittag zu erleben.

Um 15:30 Uhr findet das Konzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen statt, bei dem ein festliches und stimmungsvolles Programm geboten wird. Das Orchester sorgt gemeinsam mit der Sopranistin Anja Gutgesell für pure Weihnachtsstimmung und erfüllt die bereits atmosphärische Wandelhalle mit weihnachtlichen Klängen.

Konzertgäste können sich an diesem Nachmittag auf eine Reihe weihnachtlicher Stücke freuen. Anja Gutgesell, bekannt für ihre Ausdrucksstärke und Brillanz, wird das Publikum mit ihrem gesanglichen Talent in den Bann ziehen. Ihre kraftvolle Stimme, kombiniert mit den abwechslungsreichen Klängen des Orchesters, macht dieses Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Inmitten der festlich dekorierten Wandelhalle wird die Darbietung zu einem Genuss für Augen und Ohren. Das musikalische Geschenk verspricht, den Zauber der Weihnachtstage auf die Bühne zu bringen und die Herzen der Besucherinnen und Besucher zu verzaubern.

Zusätzlich ertönen in der Wandelhalle auch an den anderen Feiertagen weihnachtliche Klänge der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Gäste und Einheimische dürfen sich an Heiligabend, dem 24. Dezember, um 10:30 Uhr, am ersten Feiertag, dem 25. Dezember, ebenfalls um 10:30 Uhr, sowie am zweiten Feiertag, dem 26. Dezember, um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr auf ein festliches Programm freuen.