Weihnachts-Tanzcafé – Kooperation des Seniorenbeirats mit der Tanzschule Pelzer

SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Seniorenbeirat lädt in Kooperation mit der Tanzschule Pelzer zu einem festlichen Weihnachts-Tanzcafé ein. Die Veranstaltung findet am 18. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr in der Tanzschule Pelzer, Wilhelmstraße 17, statt.

Für die musikalische Untermalung sorgt die Bernhard Schäfer Band, die mit stimmungsvollen Klängen für eine festliche Atmosphäre sorgt.

Der Eintritt kostet 6 Euro, und die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort möglich und können bis spätestens 11. Dezember beim Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt erfolgen.

Informationen und Anmeldung:

Seniorenbeirat der Stadt Schweinfurt

Petersgasse 5

97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 513979

E-Mail: seniorenbeirat@schweinfurt.de