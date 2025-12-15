Weihnachts- und Neujahrsgruß vom Landrat Haßberge Wilhelm Schneider

HASSBERGE – Weihnachts- und Neujahrsgruß Landrat Wilhelm Schneider

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

dieses Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind für mich ganz besondere Momente. Nach vielen Jahren im Dienst der Bürgerinnen und Bürger unseres wunderschönen Landkreises Haßberge darf ich nun Abschied nehmen – mit viel Dankbarkeit, Stolz und ein wenig Wehmut. Wenn ich zurückblicke, sehe ich nicht nur Zahlen, Projekte und Beschlüsse – vor allem sehe ich Menschen, Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Wege. Ich sehe das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich tagtäglich für unsere Heimat einsetzen – in der Verwaltung, in den Gemeinden, in Vereinen, in der Nachbarschaft. Sie alle haben den Landkreis zu dem gemacht, was er heute ist: menschlich, solidarisch und lebenswert.

Ich durfte erleben, wie viel Herzblut, Zusammenhalt, Mut in unseren Städten und Dörfern steckt. Dafür danke ich Ihnen von ganzen Herzen – für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie mir über all die Jahre den Rücken gestärkt haben. Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Landkreisverwaltung, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeisten, den Kreisrätinnen und Kreisräten, meiner Stellvertreterin und meinen Stellvertretern, unseren Ehrenamtlichen, allen Weggefährten und allen Bürgerinnen und Bürgern für das Vertrauen, die Offenheit und die vielen wertvollen Gesprächen.

Hinter uns liegt ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch voller Chancen. Besonders die angespannte Haushaltlage hat uns deutlich gefordert. Die Aufgabenfülle, die uns als Landkreisverwaltung auferlegt wird, wächst stetig, doch der dringend benötigte finanzielle Ausgleich bleibt aus. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Diese strukturelle Schieflage lässt sich selbst mit größter Sparsamkeit nicht ausgleichen. Deshalb werden wir auch weiterhin mit Nachdruck gegenüber Bund und Land einfordern müssen, dass wir für die uns übertragenen Aufgaben eine angemessen finanzielle Ausstattung erhalten. Gleichzeitig ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ansprüche und Leistungen, die wir über viele Jahre aufgebaut haben kritisch zu hinterfragen. Denn alles werden wir uns dauerhaft nicht leisten können.

Und dennoch war das zurückliegende Jahr auch ein gutes Jahr, in dem wir gemeinsam viel erreicht haben.

Ganz wesentlich für uns alle ist die Gesundheit und damit verbunden die medizinische Versorgung. Ein zentrales Thema war deshalb die wirtschaftliche Situation unserer Haßberg-Kliniken. Der Verwaltungsrat der Kliniken hat beschlossen, die stationäre Versorgung auf einen Standort zu konzentrieren Gleichzeitig soll der Standort Ebern zu einem Facharztzentrum ausgebaut werden. Das ambulante medizinische Angebot der MVZ wurde im August 2025 um eine gynäkologische Praxis ergänzt.

In der zweiten Etage des Eberner Krankenhauses entsteht ab 2026 eine Kurzzeitpflegeeinrichtung unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes. Auch mit weiteren Dienstleistern im Gesundheitssektor werden derzeit Gespräche geführt. Die medizinische Grundversorgung gehört zu den primären Aufgaben eines Landkreises. Unser Ziel ist es, diese auch vor dem Hintergrund der anstehenden Krankenhausreform in ausreichendem Umfang zu gewährleisten.

Besonders freut mich, dass wir nach über 10 Jahren mit verschiedenen Anläufen der Planung endlich mit der Generalsanierung der Dreifachturnhalle am Schulzentrum Haßfurt begonnen haben. Mit Unterstützung des Freistaates Bayern durch eine Förderquote von 73,43 Prozent investieren wir hier insgesamt rund 9 Millionen Euro, um künftig wieder eine zeitgemäße und funktionale Sportstätte für unsere Schulen und Vereinen zu bieten. Die Maßnahme wird gut 2 Jahre Zeit beanspruchen.

Einen großen Meilenstein haben wir bei der Generalsanierung des Hofheimer Hallenbades bewältigt – diese wichtige Baumaßnahme für unsere Schulen, Vereine, Familien und dem Freizeitsport – befindet sich in den letzten Zügen. Unser Landkreis, die Stadt Hofheim und der Schulverband haben hier an einem Strang gezogen, um die Modernisierung des 1971 erbauten Hallenbades zu realisieren. Mit einer Investitionssumme von rund 13,4 Millionen Euro ist das Projekt ein Kraftakt – aber einer, der sich lohnt. Ermöglicht wird die Maßnahme durch Zuschüsse in Höhe von insgesamt 7,4 Millionen Euro aus zwei verschiedenen Fördertöpfen: Die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen werden über den „Investitionspakt Integration im Quartier“ mit zirka 3,1 Millionen Euro bezuschusst. Zudem hat uns die Regierung von Unterfranken über das Bayerische Finanzausgleichgesetz staatliche Fördermittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro bewilligt. Das ist ein starkes Signal, dass sich Engagement für eine gute Infrastruktur lohnt.

Eines meiner Herzensprojekte ist das Technologietransferzentrum in Haßfurt – ein Leuchtturm der angewandten Forschung und ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Tradition und Zukunft zusammenwirken. Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Johannes Krückel arbeitet das Team an vielfältigen Forschungsfeldern, von der Materialprüfung über Recyclingprozesse bis hin zu neuen Rohrwerkstoffen. Dafür wurden bereits Maschinen und Geräte angeschafft, Kooperationen aufgebaut und erste Projekte mit regionalen Unternehmen angestoßen. Die Planungen für den Neubau an der Heinrich-Thein-Berufsschule, in den das TTZ einziehen wird, sind inzwischen abgeschlossen. Der Abriss der Altgebäude ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen – anschließend kann der Neubau starten.

Auch im Bereich der regionalen Wirtschaft und des Handwerks konnten wir in diesem Jahr wichtige Impulse setzen. Das ist eine immens wichtige Entwicklung für unseren Landkreis, der hochqualifizierte Fachkräfte hier vor Ort halten möchte. Stellvertretend nenne ich hier den Startschuss für die Landesbaudirektion in Ebern. Diese Behördenverlagerung stärkt unsere Region nachhaltig.

Ein zentraler Baustein für eine starke regionale Zukunft ist auch die Energieversorgung. Hier setzt unser Regionalwerk ein wichtiges Zeichen: Ab dem 1. Januar 2026 werden – über den Kooperationspartner Stadtwerk Haßfurt – die kommunalen Liegenschaften im Landkreis mit regionalem Ökostrom versorgt. Zudem steht künftig ein eigener regionaler Stromtarif für Privathaushalte zur Verfügung. Damit gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Energiewende und stärken zugleich die regionale Wertschöpfung.

Das Jahr 2025 war aber nicht nur ein Jahr wichtiger Weichenstellungen, sondern auch ein Jahr der Begegnungen und des Feierns: Der Tag der Franken war ein echter Höhepunkt – ein Fest unserer fränkischen Identität und Lebensfreude. Ebenso bewegend war die Feier zum 35. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung in Ummerstadt. Mit großer Herzlichkeit haben wir das 50-jährige Bestehen unserer Partnerschaft mit dem Distrikt Tricastin in Südfrankreich gefeiert – eine Freundschaft, die über Generationen hinweg gewachsen ist. Ein kraftvolles Signal haben wir mit der Beurkundung der trilateralen Partnerschaft mit Polen und der Ukraine gesetzt. In diesen schwierigen Zeiten ist unsere Freundschaft ein Symbol für Frieden, Verständnis und das, was uns in Europa verbindet.

Vor uns liegt ein spannendes Wahljahr. Nicht nur meine Amtszeit als Landrat geht zu Ende, auch in vielen Rathäusern unserer 26 Städte, Märkte und Gemeinden steht ein Generationenwechsel bevor. Über ein Drittel unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hören auf. Das bedeutet auch, dass nur wenig Zeit für einen nahtlosen Übergang bleibt. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unsere Region ein Ort bleibt, an dem Menschen gut arbeiten, lernen, leben und alt werden können – eine Heimat, die Chancen für alle bereit hält.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

für mich selbst beginnt im neuen Jahr ein neuer Lebensabschnitt.

Ich gehe mit tiefem Respekt vor der Verantwortung, die dieses Amt mit sich brachte und mit großer Dankbarkeit für die Zeit, die ich an Ihrer Seite verbringen durfte.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches neues Jahr 2026. Möge es uns allen Frieden, Hoffnung und Zuversicht schenken.

Mit herzlichen Grüßen und einem großen Dankeschön für alles.