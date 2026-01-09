Weihnachtsbaum vom Balkon geworfen – Nachbarin verletzt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem gefährlichen Vorfall, bei dem eine 88-jährige Deutsche verletzt wurde.

Gegen 11:00 Uhr entsorgte eine 79-jährige deutsche Staatsangehörige ihren ausgedienten Weihnachtsbaum, indem sie diesen vom Balkon ihrer Wohnung im sechsten Obergeschoss warf. Zuvor hatte sie nach eigenen Angaben den Bereich unterhalb des Balkons überprüft und keine Personen wahrgenommen.

Beim Aufprall traf der Baum dennoch eine Nachbarin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Grünfläche aufhielt. Die 88-Jährige erlitt einen Armbruch und musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.