Weihnachtsbaumspende für die Tagespflege am Sonnenteller

20. Dezember 2025Letztes Update 20. Dezember 2025
Vorsitzender Holger Schmitt und die Leiterin der Tagespflege, Leila Gallagher - Foto: Privat
DITTELBRUNN / SCHWEINFURT – Eine liebgewonnene Tradition findet ihre Fortsetzung: Auch in diesem Jahr hat der SPD-Dachverband Dittelbrunn der AWO-Tagespflege am Sonnenteller einen Weihnachtsbaum gespendet.

Der festlich geschmückte Baum, der aus dem Betrieb der Familie Hartmann in Dittelbrunn stammt, sorgt ab sofort im Aufenthaltsbereich der Einrichtung für eine besinnliche Atmosphäre und bereichert den vorweihnachtlichen Alltag der Seniorinnen und Senioren.

Holger Schmitt, Vorsitzender des SPD-Dachverbands, überreichte die Spende persönlich an die Leiterin der Einrichtung, Lejla Gallagher. Schmitt unterstrich dabei die Bedeutung der Unterstützung lokaler sozialer Institutionen und die Verbundenheit der örtlichen Politik mit der Seniorenarbeit vor Ort. Gallagher bedankte sich herzlich für die Geste, die von den Tagesgästen jedes Jahr mit großer Begeisterung aufgenommen wird und mittlerweile ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in der Tagespflege ist.

