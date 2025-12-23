Weihnachtsfeier der Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt
SENNFELD – Unter dem festlichen Motto „Wir lassen uns verzaubern“ feierte die Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld am Donnerstag, den 18. Dezember, ihre diesjährige Weihnachtsfeier in der Frankenhalle. Rund 530 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung sowie zahlreiche Ehrengäste kamen zusammen, um auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückzublicken und langjährige Weggefährten in den Ruhestand zu verabschieden.
Werkstattleiter Günter Scheuring eröffnete die Feier mit einem herzlichen Dank an die freiwilligen Helfer der Fränkischen Rohrwerke sowie an die Musiker des Olympia-Morata-Gymnasiums, die den Nachmittag musikalisch gestalteten. Norbert Hart, Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt, hob den Stolz auf die tägliche Arbeit in Sennfeld hervor, während Bürgermeister Oliver Schulze die unverzichtbare Rolle der Einrichtung für die gesellschaftliche Teilhabe betonte. Durch das abwechslungsreiche Programm, in dem unter anderem den Partnerunternehmen ZF Aftermarket, Fränkische Rohrwerke und PermaTec gedankt wurde, führten Andreas Roth und Besnik Buteli.
Ein emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung verdienter Persönlichkeiten. Besonders beeindruckend waren die Dienstjubiläen und Verabschiedungen: Erika Eckert blickte auf 48 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück, während Helene Herold und Paul Rattinger sogar nach jeweils 50 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurden. Auch Roland Göbel (47 Jahre), Werner Adolph (45 Jahre) und Paul Wirth (39 Jahre) erhielten für ihre jahrzehntelange Verlässlichkeit und Treue zur Werkstatt großen Applaus. Ebenso wurden langjährige Kollegen wie Michael Rinsche für 40 Jahre Dienstzugehörigkeit geehrt.
Zum Ausklang der Feier präsentierten Marco Reuter und Lukas Hofmann einen Rückblick auf die erfolgreich umgesetzten Projekte des Jahres 2025. Mit einem optimistischen Ausblick auf das kommende Jahr und die anstehenden Vorhaben der Werkstatt endete die feierliche Zusammenkunft in der Frankenhalle.
