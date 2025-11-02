Auto IU
Weihnachtsfeier für alleinstehende Bedürftige – Anmeldungen ab 17. November möglich
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt veranstaltet auch in diesem Jahr am Heiligen Abend eine Weihnachtsfeier für alleinstehende Bürgerinnen und Bürger. Die Feier findet von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadthalle statt.
Anmeldung zur Weihnachtsfeier:
Die Anmeldungen für die Feier werden ab Montag, den 17. November, entgegengenommen.
|Zeitraum
|Datum
|Uhrzeit
|Ort
|Erste Woche
|Mo., 17. November
|09:00 bis 13:00 Uhr
|Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
|Di., 18. November
|14:00 bis 17:00 Uhr
|Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
|Mi., 19. November
|09:00 bis 13:00 Uhr
|Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
|Ab 24. November
|Mo., Mi., Fr.
|09:00 bis 13:00 Uhr
|Zentrum am Schrotturm, Petersgasse 5
|Di. und Do.
|13:00 bis 17:00 Uhr
|Zentrum am Schrotturm, Petersgasse 5
Es wird um persönliche Anmeldung gebeten.
Eingeladen sind insbesondere Berechtigte von Leistungen aus der Sozialhilfe, Wohngeld und Bürgergeld sowie Rentner und Menschen mit Behinderung. Als Nachweis ist ein Leistungs- bzw. Rentenbescheid erforderlich.
