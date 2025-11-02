Auto IU

Weihnachtsfeier für alleinstehende Bedürftige – Anmeldungen ab 17. November möglich

2. November 2025
Bild von Edyta Stawiarska auf Pixabay
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt veranstaltet auch in diesem Jahr am Heiligen Abend eine Weihnachtsfeier für alleinstehende Bürgerinnen und Bürger. Die Feier findet von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadthalle statt.

Anmeldung zur Weihnachtsfeier:

Die Anmeldungen für die Feier werden ab Montag, den 17. November, entgegengenommen.

Zeitraum Datum Uhrzeit Ort
Erste Woche Mo., 17. November 09:00 bis 13:00 Uhr Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
Di., 18. November 14:00 bis 17:00 Uhr Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
Mi., 19. November 09:00 bis 13:00 Uhr Schrotturm, Petersgasse 3 (Erdgeschoss)
Ab 24. November Mo., Mi., Fr. 09:00 bis 13:00 Uhr Zentrum am Schrotturm, Petersgasse 5
Di. und Do. 13:00 bis 17:00 Uhr Zentrum am Schrotturm, Petersgasse 5

Es wird um persönliche Anmeldung gebeten.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Eingeladen sind insbesondere Berechtigte von Leistungen aus der Sozialhilfe, Wohngeld und Bürgergeld sowie Rentner und Menschen mit Behinderung. Als Nachweis ist ein Leistungs- bzw. Rentenbescheid erforderlich.

2. November 2025Letztes Update 2. November 2025
