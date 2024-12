Weihnachtsferien 2024: Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades

VOLKACH – Während der Weihnachtsferien 2024 gelten für das Volkacher Hallenbad geänderte Öffnungszeiten. An den Feiertagen, sowie an Silvester und Neujahr bleibt das Hallenbad geschlossen. An den übrigen Tagen gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag, 23.12.: 14 bis 20 Uhr

Freitag, 27.12.: 14 bis 20 Uhr

Samstag, 28.12. / Sonntag, 29.12.: 10 bis 13 Uhr, 13.45 bis 17 Uhr

Montag, 30.12.: 14 bis 20 Uhr

Donnerstag, 02.01.2025: 6.30 bis 8 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Freitag, 03.01.: 14 bis 20 Uhr

Samstag, 04.01. / Sonntag, 05.01. / Montag, 06.01. (Dreikönigstag): 10 bis 13 Uhr und 13.45 bis 17 Uhr

Die Badezeit endet jeweils 15 Minuten vor Schließung.