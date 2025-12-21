Weihnachtsferien 2025: Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades
VOLKACH – Das Volkacher Hallenbad passt während der Weihnachtsferien 2025/2026 seine Öffnungszeiten an. Während das Bad an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr komplett geschlossen bleibt, stehen den Badegästen an den übrigen Tagen erweiterte Zeitfenster zur Verfügung.
Die Ferien-Öffnungszeiten im Überblick:
Montag, 22.12. und Dienstag, 23.12.: 14 bis 20 Uhr
Samstag, 27.12. und Sonntag, 28.12.: 10 bis 13 Uhr sowie 13.45 bis 17 Uhr
Montag, 29.12. und Dienstag, 30.12.: 14 bis 20 Uhr
Freitag, 02.01.2026: 14 bis 20 Uhr
Samstag, 03.01. und Sonntag, 04.01.: 10 bis 13 Uhr sowie 13.45 bis 17 Uhr
Montag, 05.01.: 14 bis 20 Uhr
Dienstag, 06.01. (Heilige Drei Könige): 10 bis 13 Uhr sowie 13.45 bis 17 Uhr
Besucher werden gebeten zu beachten, dass die Badezeit jeweils 15 Minuten vor der endgültigen Schließung des Bades endet. Weitere Details und Informationen sind auf der Internetseite der Stadt unter www.stadt-volkach.de abrufbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!