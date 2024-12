Weihnachtskarte mit verfassungswidrigen Symbolen verschickt – Polizei durchsucht Wohnung

LKR. MAIN-SPESSART – Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, musste ein 40-jähriger Mann am Mittwochvormittag feststellen, als die Polizei bei ihm erschien und das Haus durchsuchte.

Der Mann steht im Verdacht, eine digitale Weihnachtskarte mit rechtsextremen Symbolen verschickt zu haben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Bereits im Jahr 2024 erhielt das Bundeskriminalamt einen Hinweis, dass der Tatverdächtige im Jahr 2022 eine digitale Weihnachtskarte mit möglicherweise strafrechtlich relevantem Inhalt über das Internet versendet hatte. Die Karte zeigte einen Christbaum, der mit verschiedenen Runen und dem sogenannten Sonnenrad geschmückt war, Symbolen, die in rechtsextremen Kreisen Verwendung finden.

Die Ermittlungen der Kripo Würzburg führten schließlich zu dem 40-Jährigen, und eine richterlich angeordnete Hausdurchsuchung wurde veranlasst. Am Mittwochmorgen um 06:00 Uhr klingelten die Einsatzkräfte, begleitet von einem Staatsanwalt, an seiner Wohnadresse und durchsuchten das Haus. Dabei konnten sie den in der Karte abgebildeten Christbaumschmuck sicherstellen. Zusätzlich entdeckten die Beamten eine Vielzahl von NS-Devotionalien, darunter ein Abzeichen mit dem SS-Totenkopf.

Die Ermittlungen dauern an, und der Verdächtige muss sich nun strafrechtlich verantworten.