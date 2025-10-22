Auto IU

Weißer Kleintransporter gesucht

Symbolfoto: 2fly4
EUERDORF – Am Dienstag, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich in der Kissinger Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein vor der Musikschule geparkter grauer Fiat 500 beschädigt wurde. Der Verursacher, ein weißer Kleintransporter mit Anhängerkupplung, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Beschreibung des Fahrers:

  • Geschlecht: Männlich
  • Alter: Circa 40 bis 50 Jahre alt
  • Aussehen: Dunkle Haare, Brillenträger
  • Bekleidung: Rote Arbeitshose

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegen.

