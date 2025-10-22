Auto IU
Weißer Kleintransporter gesucht
EUERDORF – Am Dienstag, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich in der Kissinger Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein vor der Musikschule geparkter grauer Fiat 500 beschädigt wurde. Der Verursacher, ein weißer Kleintransporter mit Anhängerkupplung, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Beschreibung des Fahrers:
- Geschlecht: Männlich
- Alter: Circa 40 bis 50 Jahre alt
- Aussehen: Dunkle Haare, Brillenträger
- Bekleidung: Rote Arbeitshose
Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!