Weißer Kleinwagen im Zusammenhang mit Unfall bei Randersacker gesucht

RANDERSACKER / LKR. WÜRZBURG – Am Freitagmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr kurz nach Randersacker in Richtung Theilheim ein Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve geriet ein weißer Kleinwagen auf die Fahrspur eines 53-jährigen Audi-Fahrers.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer ruckartig nach links aus und landete im Straßengraben. Dabei wurden die Fahrzeugfront und der Unterboden erheblich beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Durch den Aufprall ging zusätzlich ein Regenrohr aus Beton im Straßengraben zu Bruch. Es kam zwar zu keinem direkten Kontakt zwischen den Fahrzeugen, jedoch setzte der weiße Kleinwagen seine Fahrt ungehindert in Richtung Randersacker fort. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Würzburg-Land bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.