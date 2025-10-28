Weißer SUV flüchtet in Bad Kissingen von Unfallstelle – eine Person leicht verletzt
BAD KISSINGEN – Am Montagmorgen, gegen 06:15 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Ostring und Valentin-Weidner-Platz ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem ein 53-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete in einem weißen SUV der Marke Mitsubishi von der Unfallstelle.
Der 53-Jährige war vom Valentin-Weidner-Platz in die Kreuzung eingefahren, als es zum Zusammenstoß mit dem weißen Mitsubishi Eclipse kam, der die Kreuzung in Richtung Hausen passieren wollte. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Mitsubishi kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen.
Der Fahrer des Mitsubishi setzte seine Fahrt in Richtung Hausen fort, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Die Polizei Bad Kissingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise. Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten, weißen Mitsubishi Eclipse geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!